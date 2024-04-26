Школу эвакуировали на Кубани после короткого замыкания

Около четырех сотен учеников эвакуировали из школы в городе Кропоткин в Краснодарском крае из-за короткого замыкания. По факту проводится проверка.

Короткое замыкание привело к эвакуации 400 учеников и учителей из школы в Краснодаре. Сотрудники школы оперативно организовали эвакуацию всех учащихся и персонала. Все вышли из здания в порядке и без паники, благодаря слаженным действиям работников учебного заведения.

«В 12:15 мск диспетчеру Кавказского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, по адресу: г. Кропоткин, станица Темижбековская, СОШ N 18. Установлено, что произошло короткое замыкание сушки для посуды без последующего горения»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Каковы последствия произошедшего?

После происшествия в школе проведена проверка электрооборудования, чтобы исключить возможность повторения подобной ситуации в будущем. По информации представителей школы, никто из учащихся и персонала не пострадал.

В итоге, хочется отметить, что быстрая и профессиональная реакция сотрудников школы позволила избежать серьезных последствий в случае короткого замыкания. Важно помнить о безопасности на учебных заведениях и регулярно проверять состояние электрооборудования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.