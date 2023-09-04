Ко Дню Победы в Тебердинском нацпарке посадили яблоневую аллею

В Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии к предстоящему 79-летию Победы в Великой Отечественной войне рядом с именными соснами высадили яблоневую аллею в память о защитниках страны.

Теперь рядом с 36 молодыми именными соснами, высаженными в Тебердинском национальном парке в честь героев родом из Карачаево-Черкесии (КЧР), будет расти и молодая яблоневая роща, сообщил начальник отдела экологического просвещения Юрий Саркисян.

"К 79-летию Великой Победы высадили около 50 саженцев яблони. Аллею в память о доблестных защитниках Отечества заложили рядом с 36 именными соснами, высаженными в 2017 году в честь уроженцев Карачаево-Черкесии, удостоенных званий Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы"

- Юрий Саркисян

Из Карачаево-Черкесии на фронтах в годы Великой Отечественной войны сражались 46 тысяч уроженцев республики, почти половина отважных воинов не вернулась с той страшной войны.

Напомним, Тебердинский национальный парк расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта и охватывает территории Карачаевского, Зеленчукского и Урупского районов КЧР. Он был образован в 1936 году, большая часть его территории находится выше 2 тыс м над уровнем моря.