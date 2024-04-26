Президент Турции официально приглашен на COP29 в Баку

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил официальное приглашение принять участие в конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Азербайджан передал президенту Турции приглашение на конференцию ООН по изменению климата – COP29, которая состоится в Баку.

Соответствующее письмо вручил Реджепу Тайипу Эрдогану азербайджанский премьер-министр. Сейчас Али Асадов совершает официальный визит в Турцию.

В его программу вошла встреча с Эрдоганом. На встрече Асадов передал турецкому президенту приветствия от президента АР, а также приглашение от Ильхама Алиева на COP29.

В ходе переговоров Эрдоган и Асадов выразили удовлетворение в связи с успешным развитием азербайджано-турецких связей, носящих братский и союзнический характер во всех областях. Стороны также поговорили о дальнейших перспективах, которые открыты для взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.

Напомним, конференция COP29 состоится в Баку. Она стартует 11-го и завершится 22-го ноября.