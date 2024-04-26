На Дону будут выпускать строительные газобетонные блоки

Уже через год в Аксайском районе Ростовской области заработает новый завод, который будет производить так нужные российским строителям газобетонные блоки – предприятие построит донское ООО "Дон Блок".

В Аксайском районе Дона ведется строительство нового завода, который будет производить строительные газобетонные блоки, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"В 2023 году "Дон Блок" приступил к реализации первого этапа проекта по строительству завода по производству армированного автоклавного газобетона. Ввод в эксплуатацию завода запланирован в 2026 году. Его строительство позволит производить 450 тыс кубометров газобетона в год. Планируемые инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей"

- Игорь Сорокин

Предприятие планировалось ввести в строй уже в конце нынешнего 2024 года, однако подвели сроки: разрешение на строительство компания получила только в феврале текущего года, потому начала строительство лишь в апреле, передает "Интерфакс".

Всего в Аксайском районе в перспективе будут построены четыре завода стройматериалов: помимо строящегося завода газобетона, ими станут заводы железобетонных изделий, тротуарной плитки и металлических конструкций - соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2022 губернатор региона Василий Голубев, гендиректор ЗАО "Южтехмонтаж" Виталий Свитенко и гендиректор ООО "Дон Блок" Дмитрий Свитенко.