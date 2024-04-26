В Кисловодске развернется масштабное военно-историческое представление

В Кисловодске в День Победы пройдет масштабное военно-историческое представление. Артисты покажут, как город превратился в госпиталь с момента прибытия первого санитарного поезда.

В этом году жители и гости города Кисловодска смогут окунуться в атмосферу военной истории благодаря проведению масштабного военно-исторического представления. Это событие, которое привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.

«В Кисловодске 9 Мая в 14 часов на площади железнодорожного вокзала начнется военно-историческое представление. Более 400 артистов покажут, как город превратился в госпиталь с момента прибытия первого санитарного поезда»

– глава курорта Евгений Моисеев

Также в городе пройдут музыкальные и театрализованные выступления.

Мероприятие предполагает широкое участие как профессиональных актеров и артистов, так и обычных жителей, желающих внести свой вклад в память о подвиге предков. Зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и принять участие в интерактивных мероприятиях, пообщаться с участниками.