Автобусы Астрахани в канун праздника украсили портреты ветеранов

Акция "Бессмертный полк" в Астраханской области перешла в новый формат: благодаря труду волонтеров и юнармейцев на улицы Астрахани сегодня вышли 200 рейсовых автобусов, в салонах которых размещены портреты героев Великой Отечественной войны.

По улицам Астрахани сегодня ходят рейсовые автобусы, украшенные портретами ветеранов Великой Отечественной войны – такой дистанционный формат акции "Бессмертный полк", выбрали сами жители города, написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В преддверии Дня Победы на улицы нашего города вышли 200 автобусов, на каждом из которых размещены портреты героев Великой Отечественной войны. Благодарю всех, кто оказал помощь в организации этой акции. Особая признательность волонтерам, юнармейцам, патриотическим организациям и движению "Бессмертный полк"

- Игорь Бабушкин

Война затронула практически каждую семью нашей большой страны. В каждой ее семье есть свои герои – отцы, деды и прадеды, и особенно ценно то, что современная молодежь так трепетно относится к истории, помнит и чтит своих предков, добавил губернатор региона.