Россияне турецкой Аланьи прошли шествием "Бессмертного полка"

В турецкой Аланье прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие более 350 человек – участники акции прошли колонной по улицам курортного города с портретами родных и близких, погибших в Великой Отечественной войне.

Курортная турецкая Аланья сегодня встречала шествие "Бессмертного полка", сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Жители турецкого города с пониманием встречали колонну людей с портретами участников той страшной войны, которые не вернулись с полей сражений – в колонне шли и взрослые, и школьники, всего в шествии приняли участие около 350 человек, передает РИА Новости.

Участники акции почтили память погибших героев войны минутой молчания, а в память о них опустили в воду моря венки, рассказали дипломаты.

Акция прошла при поддержке Генерального консульства России в Анталье, которое передало проживающим здесь россиянам персональные поздравления президента России Владимира Путина, добавили в дипмиссии.

Напомним, ранее акции "Бессмертного полка" состоялись в столице Турции Анкаре и крупнейшем мегаполисе страны Стамбуле.