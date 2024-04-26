Жители Нальчика отметят День Победы скачками и концертной программой

Завтра в честь 79-й годовщины Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии Нальчике пройдет большое праздничное мероприятие.

Жители столицы Кабардино-Балкарии (КБР) завтра, в День Победы, смогут принять участие в большом праздничном заезде на Нальчикском ипподроме, которое начнется в полдень, сообщили в мэрии Нальчика.

На одной из центральных скаковых площадок страны по улице Мальбахова зрителей ждут девять заездов, призовой фонд которых составляет 3 млн рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

Только заездами праздник не ограничится – кабардино-балкарские наездники покажут гостям образцовую джигитовку, взаимодействие всадника и коня, а также целое конно-трюковое шоу.

Продолжится праздник большим концертом, в котором прозвучат песни военных лет в исполнении мастеров искусств республики, а потом ипподром превратится в огромную танцевальную площадку, как это было в мае 1945-го.

Организаторы праздника подготовили для гостей ярмарку, палатки со всевозможными вкусностями и армейской кашей, а для маленьких гостей - детские интерактивные площадки.