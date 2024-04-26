Глава парламента Грузии заверил граждан страны в интеграции в ЕС

Шалва Папуашвили подчеркнул, что статус кандидата в ЕС не будет приостановлен. По его словам, призывы депутатов Европарламента ни к чему не приведут.

Председатель парламента Грузии призвал не обращать внимания на депутатов Европарламента, которые высказались за приостановку статуса кандидата в ЕС для республики.

Шалва Папуашвили акцентировал внимание на том, что шансы на это равны нулю.

"Когда речь заходит о депутатах Европарламента, Еврокомиссия нам прямо говорит не обращать на них никакого внимания - ноль внимания. Этот вопрос вообще не должен решаться ими. Поэтому мы не должны обращать никакого внимания на этих парламентариев"

– спикер парламента

Напомним, ранее 30 европарламентариев обратились к вице-президенту Еврокомиссии с просьбой приостановить Грузии статус кандидата и пересмотреть финансирование ряда правительственных программ. По их словам, руководство республики перешло все граны, когда разогнало мирных митингующих и приняло в двух чтениях законопроект об иноагентах.