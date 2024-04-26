Ставрополь получит новый сквер

Новый сквер будет обустроен в Ставрополе. Новая рекреационная зона появится у завода «Нептун».

Жители Ставрополя продолжают активно проявлять интерес к благоустройству своего города, что подтверждается результатами последнего голосования за создание нового сквера у завода «Нептун». Более 32 тысяч человек высказались в пользу этой инициативы, что свидетельствует о значительной поддержке со стороны жителей.

«В этом году в голосовании были представлены 13 объектов. Свое мнение высказали более 105 тысяч ставропольцев. Из них 32 518 человек отдали предпочтение территории у завода «Нептун» в северо-западном районе городе. За Ртищев пруд проголосовали почти в два раза меньше человек - 15 396. На две тысячи меньше голосов собрал сквер, расположенный возле Южного обхода»

– пресс-служба администрации Ставрополя

Важность общественных пространств

Одной из основных причин является понимание важности общественных пространств для комфортной жизни горожан. Скверы, парки, площади не только украшают городскую среду, но и создают возможности для отдыха, прогулок и встреч с друзьями. Жители ценят возможность иметь красивые и ухоженные места отдыха прямо у себя в районе.

Повышение качества жизни

Благоустроенные скверы способствуют повышению качества жизни горожан. Это не только приятное место для прогулок, но и возможность проведения досуга на свежем воздухе, занятий спортом и оздоровления. Жители понимают, что инвестиции в благоустройство приносят пользу каждому жителю города, делая его более привлекательным для проживания.