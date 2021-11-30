Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану в связи с падением военного вертолета

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета.

"Глубоко опечалены известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы в Хызы. Наши молитвы с семьями погибших. Желаем выздоровления раненым, выражаем соболезнования азербайджанскому народу и правительству, желаем скорейшего выздоровления раненым", - телеграмме, опубликованный в Twitter дипломата.

Ранее сообщалось, что вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром во вторник при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек двое получили ранения.