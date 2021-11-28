Миграционный кризис в Ла-Манше обсуждают без Великобритании

Представители стран ЕС встречаются сегодня в Кале, чтобы обсудить, как остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках. Однако встреча проходит без министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, приглашение которой было отменено после дипломатического скандала с Францией.

The Guardian отмечает, что Франция пригласила представителей Бельгии, Германии, Нидерландов и Европейской комиссии на встречу, которая была созвана на прошлой неделе после того, как 27 человек, надеявшихся получить убежище в Великобритании, погибли во время опасного перехода. После этого французское правительство стремится к более широкому европейскому сотрудничеству в борьбе с незаконной переправкой людей.

Люди, стремящиеся попасть в Великобританию, часто приезжают во Францию через Бельгию, чтобы найти кратчайший пункт пересечения границы. Патель должна была присутствовать на встрече, но была отозвана после того, как Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению этой проблемы в письме к Эммануэлю Макрону, которое было опубликовано в Twitter до того, как президент Франции получил его.

Макрон сказал, что методы Джонсона "несерьезны". Французское правительство возразило против идей британского премьер-министра, включая предложение отправить всех людей, пересекающих Ла-Манш, обратно во Францию. Отношения между Францией и Великобританией достигли низшей точки из-за споров по поводу лицензий на рыбную ловлю после Брексита и более широких отношений между ЕС и Великобританией.

Дипломатическая ссора возникла после появления новых подробностей о людях, погибших в Ла-Манше на прошлой неделе. Среди них были 45-летняя женщина из иракского курдского городка Дарбандихан и трое ее детей, 22-летняя дочь и двое сыновей 16 и семи лет.

Франция заявляет, что с начала года она спасла жизни 7800 человек и арестовала 1500 человек контрабандистов. Французское правительство настаивает на необходимости европейского решения.

Во встрече также принимает участие комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон, которая пригласила представителей пограничного агентства ЕС, Frontex, и полицейского агентства ЕС, Европола.

Страны-члены ЕС могут призвать эти агентства и комиссию по чрезвычайным фондам, персоналу и оборудованию патрулировать границу, например, с помощью дронов. Без участия Великобритании - предпочтительного направления для людей, разбивших лагерь на севере Франции - есть пределы тому, о чем можно договориться.

После Брексита у Великобритании больше нет возможности возвращать людей, ищущих убежища, в ЕС. В рамках Дублинской системы ЕС государства-члены могут переводить лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, обратно в страну ЕС, в которую они прибыли, или далее в другую страну, где у этого человека есть семейные связи.