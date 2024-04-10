Вестник Кавказа

Неизвестный угрожал взорвать консульство Ирана в Париже

Неизвестный угрожал взорвать консульство Ирана в Париже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция собралась на улице Френель в Париже, где неизвестный злоумышленник пришел в иранское консульство и угрожал привести в действие взрывное устройство.

Террорист едва не совершил теракт в консульстве Ирана во Франции, о ЧП пишут французские СМИ.

По данным Le Parisien, которая ссылается на источник в полиции, неизвестный пришел в консульство ИРИ примерно в 11 часов по местному времени (примерно полдень по Москве).

Там он снял верхнюю одежду, под которой у него было закреплено взрывное устройство, передает France Press и стал угрожать, что приведет его в действие.

К месту событий были стянуты полицейские подразделения. В качестве меры безопасности были перекрыты несколько линий метро.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник, около 14.45 (15:45 мск) преступник был задержан. Взрывчатки у него не оказалось.

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