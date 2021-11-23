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Молдавия может остаться без российского газа

Молдавия может остаться без российского газа

Газоснабжающая компания Молдавии "Молдовагаз" получила уведомление о возможном прекращении поставок газа от "Газпрома", - заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Молдовагаз" получила соответствующее письмо, однако молдавские власти не успели с ним детально ознакомиться, и Спыну пообещал выступить с комментарием после того, как будет знать, о чем идет речь, - передает РИА Новости.

При этом глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания уже решает проблему с погашением задолженности, появившейся из-за позднего пересмотра тарифа.

"У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была $150, а мы закупали по $800, над этой проблемой сейчас мы работаем", - сказал он.

"Молдовагаз"  попросила у кабмина республики и Национальной комиссии по ЧС займ в размере $74 млн для погашения долга "Газпрому", сентябрьскую задолженность компания смогла покрыть самостоятельно. Сейчас же ей требуются средства для оплаты поставок за октябрь и середину ноября.

Напомним, ранее "Газпром" уведомил Молдавию о том, что готов прекратить поставки газа через 48 часов после того, как Кишинев не оплатил платеж, приходившийся на 22 ноября, выразив крайнее разочарование невыполнением Молдавией своих обязательств.

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