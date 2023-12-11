Жители Кубани начали возвращать долги за газ

Жители Краснодарского края неохотно, но все же стали выплачивать свои задолженности за потребление газа – за минувший год они сократились больше чем на 8 млн рублей.

За минувший 2023 год долги населения Краснодарского края за потребленный газ сократились на 1,2% или на 8,2 млн рублей, сообщила пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Краснодара".

Свои задолженности начали гасить почти все муниципальные образования края – активнее всех это делали жители Павловского, Новопокровского, Новокубанского и Курганинского районов, а вот жители трех крупных городов - Анапы, Темрюка и Краснодара – это начинание большей частью проигнорировали, передает "Интерфакс".

Очевидно, поэтому уровень просроченной дебиторской задолженности населения по состоянию на 1 января 2024 года остается колоссальным - 674,9 млн рублей, отметил заместитель генерального директора компании по реализации газа Александр Лойко.

Напомним, на сегодняшний день в крае насчитывается 1,884 млн потребителей газа.