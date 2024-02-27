В дербентской многоэтажке сдетонировал газ, есть пострадавшие

Сегодня утром в одной из многоэтажек Дербента раздался мощный хлопок – сдетонировала газовоздушная смесь, пострадала супружеская чета – мужчину и женщину госпитализировали, у прокуратуры есть к ним вопросы.

Два человека - муж и жена - пострадали сегодня в результате хлопка газа в квартире в Дербенте, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

"Сегодня примерно в 8:50 мск в дежурную часть полиции Дербента поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме в Красноармейском переулке произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошедшего двое жильцов квартиры, где случилась трагедия, супруги 57 и 50 лет, госпитализированы"

- пресс-служба МВД республики

Причина детонации не уточняется, известно лишь, что сейчас на месте происшествия работают полицейские и сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану, проверку по факту происшествия начала прокуратура.

Как отметили в надзорном органе, у следователей возникли вопросы к соблюдению проживающими требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.