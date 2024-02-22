Вестник Кавказа

Семья из пяти человек отравилась газом в Карачаево-Черкесии

Семья из пяти человек отравилась газом в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в частном доме в КЧР отравилась газом семья из пяти человек. В результате трагического инцидента четверо из них погибли.  

В результате отравления газом в частном доме в Малокарачаевском районе погибли четыре из пяти членов многодетной семьи. Об этом информирует СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

Трагедия случилась 27 февраля в селе Первомайское.

В доме были обнаружены тела 47-летнего мужчины и его трех несовершеннолетних детей. Самому младшему ребенку было 7 лет, среднему – 9, а самому старшему – 13. Рядом с ними нашли их 34-летнюю маму, она находилась без сознания. В настоящее время пострадавшая находится в больнице под наблюдением медиков.

По данному факту завели уголовное дело. Районной прокуратурой организована проверка случившегося.

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