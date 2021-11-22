В Талгаре рабочие уложили асфальт поверх снега

Асфальт на заснеженный тротуар уложили рабочие казахстанского города Талгар на улице Бокеева. Ролик с результатом их работы распространен в соцсетях.

"Традиции не меняются", - говорится в описании к видео.

В администрации Талгарского района заявили, что заместитель акима города Серик Думчебаев наказан за укладку асфальта поверх снега. Ему был объявлен строгий выговор.

"Это недопустимая абсолютная халатность и игнорирование прямых обязанностей со стороны заместителя акима. Я требую, чтобы городской аким обратил на это внимание и принял меры", - цитирует главу района Кайдара Абдыханова Sputnik Казахстан.

Стоит добавить, что Абдыханов оправдал "гневные комментарии жителей под постом".