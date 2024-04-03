Последствия паводков в Казахстане 2024: ликвидацию обсудили в правительстве

Меры по устранению последствий аномальных паводков в Казахстане определило правительство во главе с премьер-министром Олжасом Бектеневым. Они распространяются на строительство, образование и здравоохранение.

Масштабные последствия весенних паводков уже начинают устранять в Казахстане, план обсудил премьер-министр Олжас Бектенов с вице-премьером Тамарой Дуйсеновой и профильными министрами.

Главная задача, которая стоит перед министерствами социального блока, – поддержка пострадавших от наводнения жителей.

Напомним, режим ЧС из-за паводков был введен в 10 областях страны.

Временное жилье

По словам Бектенова, на данный момент эвакуированы 86 тыс человек. Из них домой вернулись около 8 тыс, почти 8,5 тыс остаются в эвакопунктах.

"Места эвакуации – это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания без каких-либо исключений"

– премьер

Пока люди остаются в эвакопунктах, местные чиновники должны следить за тем, чтобы они получали хорошую еду и медуслуги.

Если при эвакуации, было отмечено на совещании, кто-то хочет остаться в доме, то администрации должны помогать таким людям. Покинутые людьми дома будет охранять от мародеров полиция.

Образование

Эвакуированные дети не могут пока учиться в школах. Поэтому Бектенов поручил освободить таких учеников от сдачи экзаменов. Учителя также должны будут помочь им догнать программу.

В перспективе будет решен вопрос и обеспечением техникой учителей и детей в зонах ЧС.

Здравоохранение

Минздрав обязан проследить за эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить вспышек инфекций.

После стабилизации ситуации ожидается массовая дезинфекция, в том числе и систем водоснабжения. Пока чистой воды не будет, муниципалитеты будут подвозить ее в цистернах.

Строительство

"По строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома. В то же время важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники"

– Бектенов

Он подчеркнул, что чиновники обязаны контролировать, на сколько качественно ведется строительство. При этом будет отслеживаться и расходование выделенных средств.