Паводки в Казахстане - последние новости из пострадавших регионов

Весной 2024 года паводки в Казахстане обернулись стихийным бедствием, в регионах объявлен режим ЧС, эвакуированы свыше 85 тыс человек, множество людей остались без крыши над головой. Какая сегодня ситуация в регионах?

В Казахстане сегодня в девяти регионах действует режим ЧС, это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Улытауская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. На круглосуточный режим работы переведены не только спасатели, но и синоптики. Мониторинг ситуации с паводков ведется в режиме 24/7 гидрологическим и другими департаментами Национальной гидрометеорологической службы Казахстана.

Казахстанские спасатели уже эвакуировали почти 86 тыс человек, в работах занято около 23 тыс сотрудников.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к населению в связи с мощнейшими паводками.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет»

– Токаев

Северо-Казахстанская область

В регионе сохраняется тяжелая паводковая обстановка. Сергеевское водохранилище заполнено на 182%, перелив на водохранилище составляет 425 см, срочно укрепляются дамбы.

«Остаются угрозы подтопления трех районов и города Петропавловска. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга. Покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов»

– Канат Дузелбаев

Эвакуированы сотни человек, подтопленными остаются 13 домов и 111 придомовых территорий.

В регионе работают 177 сотрудников МЧС, военнослужащие, а также спецтехника, включая плавсредства и мотопомпы. Часть автотрасс пострадали от наводнения, сохраняется 19 переливов, ведутся работы по откачке воды.

К поселку Заречный возле Петропавловска через три дня придет большая вода, жителям предстоит эвакуация. Укрепленная дамба удержит только первый перелив воды, под угрозой 132 из 200 домов населенного пункта.

В Петропавловске вод ожидается 12-14 апреля, паводки этого года называют рекордными. Аким города Серик Мухамедиев обратился к населения и призвал срочно покинуть опасные районы.

Западно-Казахстанская

В Западно-Казахстанской области повысился уровень сразу нескольких рек, в том числе Урала, Чагана и Деркула, которые протекают через город Уральск. Стартовал второй этап эвакуации населения, в пунктах размещения сейчас находится порядка тысячи человек, всего пункты готовы принять до 30 тыс человек.

Алматинская область

Ситуация с паводком в Алматинской области на данный момент стабильная, не зафиксировано подтоплений населенных пунктов, нет переливов воды на дороги. Сегодня и завтра в Алматы ожидается ливень, что может негативно сказаться на ситуации с уровнем воды в регионе.

Акмолинская область

За сутки свыше 460 жителей Есильского района Акмолинской области были эвакуированы, также был эвакуирован домашний скот. Ситуация на реках Есиль и Кызыл Су стала угрозой подтопления. Ведутся противопаводковые работы.

Эвакуированные граждане были размещены у родственником, никому не потребовалось размещение во временных пунктах.

Костанайская область

Активная фаза паводков в регионе завершена. В некоторые села стали возвращаться жители. Сброс воды на водохранилищах Костанайской области постепенно сокращается, снижают сброс воды. Также начал снижаться уровень воды в некоторых реках, но в южной части на реках Торгай, Дамды и Кабырга сохраняется высокий уровень воды, рассказали в акимате региона.

Начались работы по оценке нанесенного паводками ущерба, власти обещают возместить населению потери.

Подтопленными остаются 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и городе Костанай. Из-за перелива остаются закрытыми два моста, граждан просят пользоваться Центральным мостом.

Всего в регионе с начала паводков помощь спасателей и эвакуация потребовалась почти 10 тыс человек. В Костанайской области работают около 3 тыс волонтеров, они заняты в противопаводковых мероприятиях.

Атырауская область

Из города Кульсары было эвакуировано почти 18,5 тыс человек. Количество эвакуированных людей может вырасти. Паводки в регионе не завершились. Граждан размещают в пунктах в Актау и Мангистау.

Актюбинская область

В Каргалинском водохранилище отмечается снижение уровня воды, ранее ситуацию осложнили два дня дождей. Вода временно прервала автомобильное сообщение с 11 населенными пунктами области.

Сейчас ситуация с паводком находится на стабильном уровне, ведутся восстановительные работы. Оперативный штаб работает круглосуточно.

Павлодарская область

В регионе впервые за 11 лет будет затоплено 90% поймы Иртыша, с водохранилищ Бухтарминского и Шульбинского планируется сбросить 6,5 млрд куб м, будут проверены дамбы. В пригороде Павлодара ведутся работы по берегоукреплению и обновлению дамб.

В целом паводковая ситуация в Павлодарской области стабилизировалась, пострадавшими признаны 38 жилых домов.

Дома на замену

Гражданам, лишившимся домов из-за паводков, планируется построить новые жилища. В министерстве промышленности и строительства Казахстана рассказали, что разработаны два эскизных проекта: 3-комнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв м и 2-квартирный жилой дом общей площадью 160 кв м. Эскизы пройдут государственную экспертизу. Строительство планируется начать незамедлительно.

Помощь пострадавшим

В Казахстане в связи с мощными паводками создан Республиканский штаб во главе с премьер-министром, мобилизованы все ресурсы МЧС, МВД, Нацгвардии. Региональные власти работают в круглосуточном режиме, посильную помощь оказывают тысячи волонтеров.

Помощь оказывают все неравнодушные граждане и предприятия. Так, компания «Казатомпром» направила на помощь пострадавшим от паводков три млрд тенге и выделила порядка 120 единиц спецтехники.

Группа компаний «Самрук-Қазына» направит на ликвидацию последствий и помощь пострадавшим 15 млрд тенге.

Автомобили Яндекс.Такси развозят граждан в пункты эвакуации, а также доставляют гуманитарную помощь.

Гуманитарную помощь в Костанайскую область решил отправить популярный исполнитель, признанный в РФ иноагентом, Моргенштерн.