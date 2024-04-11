Вестник Кавказа

В Казахстане приступили к строительству новых водохранилищ

В Казахстане приступили к строительству новых водохранилищ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие пять-шесть лет в Казахстане появится 20 новых водохранилищ. Строительство уже началось, объекты возводятся в разных регионах.

В Казахстане началось возведение новых водохранилищ, всего планируется создать 20 объектов, информирует министерство водных ресурсов и ирригации страны.

«Министерством в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, а также реконструкция существующих 15 водохранилищ. Работы уже начаты»

– ведомство

На данный момент готово одно водохранилище, до конца года стартует строительство еще пяти водохранилищ.

В перспективе 20 водохранилищ позволят не только снизить угрозу подтоплений населенных пунктов, но и нарастить площади поливных сельскохозяйственных земель.

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