В Казахстане приступили к строительству новых водохранилищ

В ближайшие пять-шесть лет в Казахстане появится 20 новых водохранилищ. Строительство уже началось, объекты возводятся в разных регионах.
В Казахстане началось возведение новых водохранилищ, всего планируется создать 20 объектов, информирует министерство водных ресурсов и ирригации страны.
«Министерством в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, а также реконструкция существующих 15 водохранилищ. Работы уже начаты»
– ведомство
На данный момент готово одно водохранилище, до конца года стартует строительство еще пяти водохранилищ.
В перспективе 20 водохранилищ позволят не только снизить угрозу подтоплений населенных пунктов, но и нарастить площади поливных сельскохозяйственных земель.