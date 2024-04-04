В Казахстане решили построить вдвое меньше водохранилищ, чем требуется

В Казахстане планируется построить 20 водохранилищ. По оценкам министра по ЧС, есть необходимость в строительстве 40 водохранилищ.

Чтобы будущие паводки в Казахстане не оборачивались стихийным бедствием, в республике будут построены новые водохранилища.

В планах строительство 20 водохранилищ в 11 областях Казахстана, из них 5 начнут сооружать уже в этом году, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Новые хранилища снизят угрозу затопления для 70 населенных пунктов, а также позволят расширить площади полива сельскохозяйственных земель.

Также будут ремонтироваться имеющиеся водохранилища, что сократит риски затопления в период паводков еще 64 населенных пунктов.

Отметим, что по оценкам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, стране не хватает 40 водохранилищ.