Паводки в Казахстане: угроза затопления нависла над Петропавловском

Паводковая ситуация в Северном Казахстане продолжает ухудшаться, следует из штормового предупреждения, распространенного Казгидрометом. Уровень воды в реке Ишим у Петропавловска станет еще выше.

Уровень воды резко поднялся в Ишиме – реке, на которой стоит столица Северо-Казахстанской области. Штормовое предупреждение издал Казгидромет.

Метеорологи сообщают, что за сутки воды в реке стало больше свыше чем на 2 м – на 224 см.

На 8.00 утра по местному времени (6.00 мск) уровень воды оценивался в 894 см.

Синоптики уточнили, что опасный уровень составляет 980 см: при его достижении вода зальет поселок Заречный, где накануне была объявлена эвакуация.

При уровне 1050 см в острова превратятся Подгорная часть города и Заречный, а также поселок Мичурино и село Озерное.

Если вода в Ишиме поднимется до 1100 см, то она частично подтопит Заречный и поселок Кожевенного завода.

При этом общая тенденция – негативная: спада воды ждать не приходится, ее количество будет только расти.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища"

– Казгидромет