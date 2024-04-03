Жителей Петропавловска попросили не мешать эвакуации при паводках

Отказ от эвакуации с территорий, которые вот-вот подвергнутся затоплению из-за паводков, незаконен, предупредили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Ранее сегодня сообщалось об обязательной эвакуации поселка Заречный в связи с подъемом уровня реки Есиль. Объявлен режим ЧС и в самом Петропавловске – из-за переполнения реки Ишим.
В прокуратуре констатировали, что некоторые отказываются уходить из домов, что угрожает их жизням, а также жизням их родных.
"Разъясняем, что, в соответствии со статьей 50 Закона РК "О гражданской защите населения" в случае крайней необходимости непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации организует проведение эвакуационных мероприятий"
– надзорное ведомство
Жителей Петропавловска попросили воспринимать происходящее с пониманием и не мешать проводить эвакуацию.
В сообщении подчеркивается, что в местах эвакуации несут дежурство специальные наряды, призванные обеспечить сохранность имущества.