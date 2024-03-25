Росатом готов к реализации новых проектов в Турции

Росатом намерены поучаствовать в строительстве ветропарков и солнечных электростанций в Турции. В настоящее время страны продолжают строить первую атомную электростанцию на турецкой территории.

Госкорпорация "Росатом" заинтересована в реализации новых проектов в Турции. Такое заявление сделал зампредседателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар".

"Росатом заинтересован в реализации проектов строительства ветропарков и солнечных электростанций на территории Турции и уже начал работу над этими инициативами"

– Антон Дедусенко

Он подчеркнул, что "Росатом" всегда открыт к тому, чтобы обсуждать с турецкой возможности для расширения сотрудничества.

"Учитывая наш технологический потенциал и производственные мощности, мы готовы рассмотреть предложения турецкой стороны по строительству новых АЭС в стране и в ответ предложить эффективные и взаимовыгодные решения"

– представитель проектной компании

АЭС "Аккую"

Возведение первой атомной электростанции на территории Турции осуществляется компанией "Росатом". Она будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 4800 МВт.

На прошлой неделе стало известно, что на первом энергоблоке стартовали полномасштабные пусконаладочные работы. По словам Дедусенко, в течение этого года их необходимо будет завершить и подготовить все системы к началу эксплуатации.