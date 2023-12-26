Первый энергоблок АЭС "Аккую" готовят к запуску

В Турции на первом энергоблоке АЭС "Аккую", возводящейся на морском побережье в Мерсине, началась заключительная стадия строительства - пусконаладочные работы, которые обычно предшествуют запуску энергетической установки.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" на побережье Средиземного моря в турецком Мерсине вышло на финишный этап – на энергоустановке начались пусконаладочные работы, сообщила госкорпорация "Росатом".

"9 апреля 2024 года... на блоке №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап - пусконаладочные работы"

- "Росатом"

По сути это заключительная стадия строительства, включающая в себя операции по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. По достижении необходимых параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования энергоблок будет запущен в тестовом режиме и уже начнет выдавать энергию в сеть, в штатном режиме первый энергоблок электростанции заработает в нынешнем, 2024 году.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что все четыре энергоблока АЭС "Аккую" заработают в штатном режиме к 2028 году, при этом страна планирует построить еще две атомных электростанции. Первую из них, во Фракии, скорее всего будет строить Китай, а строительство второй, в Синопе, Турция снова обсуждает с "Росатомом".