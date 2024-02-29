В Турции заявили, что переговоры по АЭС в Синопе продолжаются

Переговоры по строительству второй АЭС в Турции ведутся с двумя странами - Россией и Южной Кореей. Первую АЭС в Турции успешно строит Россия.

В Минэнерго Турции сообщили о том, что переговоры по будущим АЭС продолжаются с разными странами.

В стране хотят возвести еще две АЭС - первой стала "Аккую", еще одна появится во Фракии, ее, вероятно будет строить Китай. С кем Турция будет сотрудничать по возведению АЭС в Синопе пока не решено, объявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Есть две заинтересованные страны, связанные с проектом АЭС в Синопе - Россия и Республика Корея. <…> Конечно, Россия и "Росатом" имеют отношение к Синопу. У нас есть серьезный опыт по "Аккую", поэтому мы хотим перенести этот опыт в Синоп. Наши переговоры продолжаются с обеими сторонами"

– министр

Первая на территории Турция атомная электростанции "Аккую" сооружается с участием российской стороны. Работы идут по графику, первый энергоблок готов на 90%.

Ранее в "Ростатоме" отмечали, что Анкарой "принято политическое решение" о том, чтобы станцию в Синопе также сооружала Россия.