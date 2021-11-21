В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Власти Сочи приняли решение усилить контроль за наличием QR-кодов у жителей и гостей курорта, посещающих предприятия и организации, где действуют антиковидные ограничения. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, для этого будут сформированы 100 мобильных отрядов, в состав которых войдут сотрудники полиции, казачества, администрации. "К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - цитирует градоначальника "Интерфакс-Юг".

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи сообщает, что постановление об усилении антиковидных мероприятий подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

С 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона. До 18 января 2022 года посещать торгово-развлекательные центры и места общественного питания, как и прежде, можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе.

В перечень объектов, где действуют QR-коды, включили сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центры, спортзалы и бассейны. Такие же ограничения действуют для проведения деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. QR-код или медотвод также будет нужен для посещения театров и кинотеатров, где по-прежнему сохраняются ограничения на заполняемость залов в 50%.

В регионе также продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 91 823 человек. Справились с болезнью 63 892 жителя региона, умерли - 8459.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 257 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявили 9 331 158 случаев заражения.