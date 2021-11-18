Авария едва не погубила группу полицейских на Кубани

В селе Кабардинка под Геленджиком произошло ДТП с отечественной легковушкой – водитель не справился с управлением при повороте. Машина врезалась в дерево. Все, кто находился в авто, госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах

Водителем оказался младший лейтенант полиции Усть-Лабинского района. С ним ехали еще трое полицейских: девушка из Туапсинского района и двое мужчин из Усть-Лабинского", - сказал он.

Уточнятся, что полицейские находились не при исполнении.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.