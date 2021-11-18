Главная » Новости
Азербайджан Иран

Авария едва не погубила группу полицейских на Кубани

Авария едва не погубила группу полицейских на Кубани

В селе Кабардинка под Геленджиком произошло ДТП с отечественной легковушкой – водитель не справился с управлением при повороте. Машина врезалась в дерево. Все, кто находился в авто, госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах

 Водителем оказался младший лейтенант полиции Усть-Лабинского района. С ним ехали еще трое полицейских: девушка из Туапсинского района и двое мужчин из Усть-Лабинского", - сказал он.

Уточнятся, что полицейские находились не при исполнении.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

1025 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!