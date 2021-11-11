Дети на Ставрополье стали реже заболевать коронавирусом

В Ставропольском крае за минувшие 3 недели, включая двухнедельные "длинные" каникулы, заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди детей снизилась почти на треть. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Если на второй неделе, с учетом сроков инкубационного периода распространения коронавируса, наблюдалось некоторое увеличение заболеваемости детей на 23 случая (на 5,6%), то уже на третьей неделе их число снизилось на 118, то есть на 27%. Такая же тенденция отмечается и в группе детей школьного возраста", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что с начала пандемии коронавирус в Ставропольском крае выявили у 5460 детей. На 11 ноября находятся под наблюдением врачей и проходят лечение 1123 ребенка.

Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос о возвращении школ, которые сейчас находятся на удаленке, в очный формат обучения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Ставропольском крае диагностировали у 103 080 человек. Справились с болезнью 79 162 жителя региона, умерли - 4467.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 251 млн, из них более 5 млн человек скончались. В России выявили 8 952 472 случая заражения.