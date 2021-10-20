Новый телеканал появился в Узбекистане

В Узбекистане презентовали телеканал Renessans TV, ранее на конференции национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ) было решено создать единую телесеть в сотрудничестве со всеми 14-ю региональными негосударственными телеканалами, пишет Kun.uz.

В эфире нового телеканала ожидаются новостные и аналитические блоки о событиях в регионах, социальные программы, фильмы, региональные передачи.

В тестовом режиме Renessans TV был запущен 1 сентября.

"На канале транслируют важные новости, информацию о выборах, фильмы узбекских кинематографистов, концертные программы и социальные ролики. Телеканал скоро будет запущен в полном формате. Он обеспечит оперативное и объективное освещение результатов реформ в нашей стране, образа жизни нашего народа, событий, происходящих в нашей стране и за рубежом", - отмечается в сообщении.