Российские каналы в Армении: Ереван может разорвать соглашение

Армянская сторона готова самостоятельно разорвать соглашение о взаимном телевещании, если вопрос о его нарушении российской стороной не найдет решения в диалоге, рассказал министр хайтека Мхитар Айрапетян.

Армения может выйти из соглашения о российских телеканалах, если консультации с российской стороной не приведут к успеху, сообщил глава Министерства высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян.

Таким образом он ответил на вопрос о прошедших недавно российско-армянских консультациях, которые состоялись по инициативе Еревана и были посвящены отрицательным высказываниям на Первом канале и телеканале "Россия" в адрес армянских властей.

Министр пояснил, что на переговорах Ереван поставил вопрос о нарушении пунктов 5 и 6 упомянутого соглашения, согласно которым недопустима трансляция программ, представляющих собой вмешательство в внутренние дела или оскорбляющие другую страну и ее народ.

По итогам встречи, посетовал Айрапетян, договоренности достичь не удалось, однако пока говорить о том, что переговоры зашли в тупик, еще рано.

"Если не на этой неделе, то на следующей, мы хотим направить пакет предложений российским партнерам – о том, как мы представляем новую редакцию соглашения"

– глава министерства

По его словам, армянские власти не обостряют отношения с Россией, а лишь хотят в ходе продуктивных обсуждений установить ответственность за нарушение соглашения, так как на данный момент оно не влечет никаких последствий.

"Одним из наших аргументов в переговорах с российскими партнерами было как раз то, что трансляция в Армении передач, оскорбляющих достоинство нашей страны и народа, может возбудить волну антироссийского недовольства. Армения не заинтересована в этом, поэтому нужно работать так, чтобы предупреждать подобные явления"

– Айрапетян

Министр добавил, что если диалог все же завершится провалом, то соглашение может быть расторгнуто Арменией в одностороннем порядке, однако пока армянская сторона рассчитывает на успех своих предложений.

Напомним, ранее в Армении была запрещена трансляция двух программ с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия".