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В Узбекистане определились с новым главой мусульман

В Узбекистане определились с новым главой мусульман

Главный имам-хатиб (настоятель) Ташкента 53-летний Нуриддин Холикназаров избран председателем Совета улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМУ.

"Сегодня на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман Узбекистана на должность председателем управления мусульман, муфтия Узбекистана избран Нуриддин Холикназаров", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМУ.

Напомним, с 2006 года пост председателя УМУ занимал Усмонхон Алимов. В середине августа текущего года он умер от легочного и сосудистого заболеваний. Алимову был 71 год.

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Вестник Кавказа

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