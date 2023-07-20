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МИД Ирана вызвал посла Швеции после инцидента с Кораном

МИД Ирана вызвал посла Швеции после инцидента с Кораном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шведского посла вызвали в МИД Ирана после сегодняшнего инцидента с Кораном, произошедшего в столице Швеции. Там дипломату был выражен протест.

МИД Ирана вызвал посла Швеции в стране после того, как во время акции в Стокгольме один из ее участников потоптался на Коране. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии ИРИ.

"В связи с неоднократным осквернением священного Корана в Швеции сегодня вечером, в четверг, посол этой страны в Тегеране был вызван представителем МИД нашей страны, ему был высказан решительный протест нашей страны"

– МИД Ирана

В ведомстве также акцентировали внимание на том, что власти Швеции несут ответственность за оскорбление чувств мусульман.

"Страна, которая заявляет о правах человека и гражданских правах, как может допустить, чтобы таким образом были нарушены права более чем 2 млрд мусульман мира и примерно 1 млн мусульман Швеции"

– заявляет министерство

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