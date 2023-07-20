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Толпа протестующих подожгла шведское посольство в Ираке

Толпа протестующих подожгла шведское посольство в Ираке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ираке протестующие подожгли шведское посольство в Багдаде. Демонстранты таким образом выразили протест в ответ на разрешение властей Стокгольма проведения акции по сожжению Корана.

Толпа иракских протестующих устроила погром в шведском посольстве в Багдаде, а затем подожгла здание, пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Акция была организована сторонниками местного священнослужителя Муктады ас-Садра. Демонстранты таким образом решили выразить протест в ответ на разрешение стокгольмского руководства проведения акции по сожжению Корана 20 июля.

Отмечается, что никто из шведских дипломатов в результате атаки протестующих не пострадал. В свою очередь МИД Ирака осудил нападение на посольство и заявил о начале расследования.

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