Опубликовано: 9:37, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ираке протестующие подожгли шведское посольство в Багдаде. Демонстранты таким образом выразили протест в ответ на разрешение властей Стокгольма проведения акции по сожжению Корана.

Толпа иракских протестующих устроила погром в шведском посольстве в Багдаде, а затем подожгла здание, пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Акция была организована сторонниками местного священнослужителя Муктады ас-Садра. Демонстранты таким образом решили выразить протест в ответ на разрешение стокгольмского руководства проведения акции по сожжению Корана 20 июля.

Отмечается, что никто из шведских дипломатов в результате атаки протестующих не пострадал. В свою очередь МИД Ирака осудил нападение на посольство и заявил о начале расследования.