РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Швеции опять разрешили сжечь Коран

В Швеции опять разрешили сжечь Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шведские правоохранители в очередной раз выдали разрешение на осквернение священной книги мусульман - Корана. Акция должна пройти завтра перед иракским посольством, сообщают СМИ.

Еще одна акция с сожжением Корана может пройти завтра в Стокгольме - по крайней мере, полиция Швеции уже выдала соответствующее разрешение, пишут СМИ.

По информации Франс Пресс, правоохранители сообщили лишь, что разрешили "публичное собрание", которое организаторы планируют провести у посольства Ирака.

Комментировать то, что будет происходить на мероприятии, стражи порядка отказались, сославшись на то, что разрешения распространяются исключительно на массовые мероприятия и не касаются их содержания.

Пресса же пишет, что организаторы собираются предать огню Коран и флаг Ирака. Более того, это могут быть те же самые люди, которые уже сжигали Коран в конце июня.

Урок всепрощения: мусульманин отказался сжигать Тору и Библию

Урок всепрощения: мусульманин отказался сжигать Тору и Библию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version