В Швеции опять разрешили сжечь Коран

Шведские правоохранители в очередной раз выдали разрешение на осквернение священной книги мусульман - Корана. Акция должна пройти завтра перед иракским посольством, сообщают СМИ.
Еще одна акция с сожжением Корана может пройти завтра в Стокгольме - по крайней мере, полиция Швеции уже выдала соответствующее разрешение, пишут СМИ.
По информации Франс Пресс, правоохранители сообщили лишь, что разрешили "публичное собрание", которое организаторы планируют провести у посольства Ирака.
Комментировать то, что будет происходить на мероприятии, стражи порядка отказались, сославшись на то, что разрешения распространяются исключительно на массовые мероприятия и не касаются их содержания.
Пресса же пишет, что организаторы собираются предать огню Коран и флаг Ирака. Более того, это могут быть те же самые люди, которые уже сжигали Коран в конце июня.