Раиси встретился с генсеком АСЕАН и лидерами исламских организаций в Джакарте 

Опубликовано: 12:34, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Ирана

Президент Ирана провел сегодня встречу в Джакарте с генсеком АСЕАН. Также Эбрахим Раиси пообщался с лидерами двух исламских организаций.

В Джакарте 24 мая состоялась встреча президента Ирана и генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе беседы Као Ким Хорн представил доклад о планах АСЕАН с Ираном, отметив при этом важность роли Исламской Республики в регионе.

В свою очередь, Эбрахим Раиси заявил о необходимости выполнения поставленных задач по расширению сотрудничества Ирана и АСЕАН.

Помимо этого, иранский президент провел сегодня встречу в мечети Истикляль с руководителями двух исламских организаций - Нахдатул Улама и Мухаммадия. Там он выступил с речью, а также совершил намаз.