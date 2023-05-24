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Раиси встретился с генсеком АСЕАН и лидерами исламских организаций в Джакарте 

Президент Ирана Эбрахим Раиси
© Фото: официальный сайт президента Ирана
Президент Ирана провел сегодня встречу в Джакарте с генсеком АСЕАН. Также Эбрахим Раиси пообщался с лидерами двух исламских организаций. 

В Джакарте 24 мая состоялась встреча президента Ирана и генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом пишут иранские СМИ. 

В ходе беседы Као Ким Хорн представил доклад о планах АСЕАН с Ираном, отметив при этом важность роли Исламской Республики в регионе. 

В свою очередь, Эбрахим Раиси заявил о необходимости выполнения поставленных задач по расширению сотрудничества Ирана и АСЕАН. 

Помимо этого, иранский президент провел сегодня встречу в мечети Истикляль с руководителями двух исламских организаций - Нахдатул Улама и Мухаммадия. Там он выступил с речью, а также совершил намаз.

Раиси прилетел в Джакарту с миром

Раиси прилетел в Джакарту с миром

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