Раиси прилетел в Джакарту с миром

Опубликовано: 9:30, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Ирана

Иранский лидер Эбрахим Раиси начал сегодня визит мира в индонезийскую Джакарту – он прилетел с официальным визитом по приглашению президента Индонезии впервые за 17 лет.

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня утром прибыл с официальным двухдневным визитом в столицу Индонезии Джакарту, он проходит по приглашению индонезийского президента Джоко Видодо.

Последний официальный двусторонний визит президентов Ирана и Индонезии состоялся 17 лет назад, и нынешний уровень экономических и торговых отношений двух стран Раиси назвал неприемлемым, отметив, что в ходе его поездки между двумя мусульманскими странами будут подписаны новые соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, культуры, таможни и здравоохранения, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Перед отлетом из Тегерана в аэропорту Мехрабад Раиси объяснил цель своего визита так: "Этот визит состоится по приглашению президента дружественной и братской страны Индонезии. Обе страны стремятся к установлению стабильного мира в регионе".