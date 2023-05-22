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Президент Ирана сообщил о готовности расширять связи с соседями и мусульманскими странами

президент Ирана Эбрахим Раиси
© Фото: пресс-служба президента Ирана
Президент Ирана сообщил, что страна готова к расширению связей с соседними и мусульманскими государствами. По словам Эбрахима Раиси, Тегеран также намерен расширять связи и с другими дружественными странами.

Правительство Ирана готово расширить отношения не только с соседними и мусульманскими странами, но и с другими дружественными странами. Об этом заявил президент Исламской Республики.

По словам Эбрахима Раиси, этим вопросом вместе с министерством иностранных дел должны всерьез заняться все исполнительные органы иранского правительства.

Президент также подчеркнул, что отношения Ирана с целевыми странами сильно улучшились менее чем за два года.

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