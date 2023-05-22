Президент Ирана сообщил о готовности расширять связи с соседями и мусульманскими странами

Опубликовано: 17:56, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Ирана

Президент Ирана сообщил, что страна готова к расширению связей с соседними и мусульманскими государствами. По словам Эбрахима Раиси, Тегеран также намерен расширять связи и с другими дружественными странами.

Правительство Ирана готово расширить отношения не только с соседними и мусульманскими странами, но и с другими дружественными странами. Об этом заявил президент Исламской Республики.

По словам Эбрахима Раиси, этим вопросом вместе с министерством иностранных дел должны всерьез заняться все исполнительные органы иранского правительства.

Президент также подчеркнул, что отношения Ирана с целевыми странами сильно улучшились менее чем за два года.