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Иран намерен присоединиться к БРИКС

Иран намерен присоединиться к БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Ирана заявил о том, что страна осуждает однополярное устройство мира и намерена присоединиться к БРИКС. Ранее Иран стал членом ШОС, благодаря чему для страны открылась дорога на международные рынки

Иран готов присоединиться к БРИКС для того, чтобы участвовать в создании многополярного мира, заявил президент страны Эбрахим Раиси.

«После вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества мы приняли решение подать заявку в БРИКС и готовимся присоединиться к этой группе стран»

– Эбрахим Раиси.

По словам иранского политика, Тегеран осуждает однополярное устройство, которое позволяет США и еще трем-четырем державам считать себя правителями мира.

Далее Раиси подчеркнул, что вступление в ШОС было выгодным для Ирана, так как открыло ему дорогу на международные рынки.

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