Синоптики рассказали, что зима в Казахстане будет малоснежной и холодной

По данным Казгидромета, предстоящая зима в Казахстане будет малоснежной, а самым холодным месяцем станет январь.

Отметим, что долгосрочный прогноз имеет точность 60-65%.

В декабре температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы, осадков будет меньше нормы на большей части республики, около нормы - на востоке страны, больше нормы - на севере. В южных регионах республики возможны туманы и гололедные явления.

Январь традиционно станет самым холодным месяцем в году, на севере Казахстана ночные морозы будут доходить до 40 градусов, на юге - до 30. В целом температура будет держаться на 1-2 градуса ниже нормы, количество осадков также окажется меньше многолетних значений.

Февраль в республике будет соответствовать климатической норме, в северных районах сохранятся метели и снегопады, особенно снежным последний месяц зимы будет в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана.

На севере страны зима продолжится и в марте. Синоптики предполагают, что март 2022 года будет холодным, воздух будет на 2 градуса холоднее нормы.