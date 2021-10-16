Военного преступника Сейрана Оганяна не пустили на ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге

Фракция националистического блока "Армения" в армянском парламенте написала сегодня на своей странице в Facebook, что главу фракции, одного из главных военных преступников Карабахской войны, организатора массовых убийств в азербайджанском городе Ходжалы Сейрана Оганяна не пустили на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге.

Во фракции уточнили, что Оганяну попросту не выдали разрешение на выезд из Армении – выпускать его из страны отказалась Специальная следственная служба, поскольку тот проходит обвиняемым по уголовному делу за растрату государственных средств при приватизации ДзораГЭС.

Националисты назвали этот отказ "насмешкой над законом", выразив уверенность, что следователи, не пуская военного преступника Оганяна в международные организации для представления интересов Армении, "расшатывают основы демократии в стране".