Решится ли Пашинян проигнорировать инаугурацию Путина?

Участие Никола Пашиняна в заседании глав ЕАЭС, инаугурации Владимира Путина и Параде Победы в Москве 7-9 мая все еще остается под вопросом.

Премьер-министр и другие члены правительства Армении все чаще и чаще игнорируют мероприятия с участием российских коллег. В ноябре прошлого года секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался от встречи с коллегами из СНГ в Москве. Тогда же в Минске должно было состояться заседание Совета глав министерств обороны ОДКБ, а на следующий день - саммит альянса. И на обе встречи тоже не прибыли представители Армении, включая премьера Никола Пашиняна.

К осени прошлого года отношения Армении и России достигли низшей точки. 25 октября в МИД РФ вызвали армянского посла и вручили ему ноту протеста из-за ряда антироссийских действий официального Еревана. Кремлю не понравилось, что Армения примкнула к Римскому статуту МУС (выдавшего ордер на арест Владимира Путина), отправила жену Пашиняна в Киев и провела военные учения с США. Со своей стороны Армения обвинила Россию и ОДКБ в отсутствии поддержки в территориальных конфликтах с Азербайджаном.

На этом игнорирование евразийских форматов Ереваном не прекратилось. Два дня назад стало известно, что глава МИД Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, запланированном на 12 апреля. После этого появились сомнения относительно присутствия Пашиняна на инаугурации российского президента. Армянский премьер, отвечая на вопрос армянской службы радио "Свобода", сказал, что на данный момент он не принял решения по поводу визита в Москву на инаугурацию Владимира Путина.

"Как и все другие решения, это зависит от множества обстоятельств", - сказал Пашинян. Инаугурация намечена на 7 мая. Примечательно, что на следующий день в российской столице пройдет юбилейное заседание Евразийского экономического союза. И даже там премьер Армении не уверен в своем участии. "Мы обсуждаем возможность участия в саммите ЕАЭС. Когда будет решение, мы об этом заявим", — сказал он. Что еще пикантнее, так это факт, что в 2024 году Армения председательствует в ЕАЭС.

9 мая Россия и постсоветское пространство отмечают День Победы. В прошлом году на парад прибыли многие лидеры СНГ, включая и Никола Пашиняна. Если присутствие премьера на инаугурации Путина и саммите ЕАЭС под вопросом, то не стоит его ожидать и на праздновании Дня Победы. Решение не принято, но сам факт сомнения говорит о многом.

Месяц назад Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ. О ЕАЭС он пока так не говорил, но судя по тому, что даже в год председательства Армении он сомневается в участии в саммитах организации, вероятно, Ереван подумывает о выходе и из ЕАЭС. И это вполне логично. Ведь глава МИД Армении на днях заявил, что "народ Республики Армения имеет европейские устремления, и мы будем руководствоваться этими устремлениями". Опыт Украины показал, что ЕС не готов на вариант интеграции "и, и", он настаивает на формулу "или, или".

Неучастие во встречах ОДКБ, СНГ и ЕАЭС - первые признаки того, что данные структуры потеряли актуальность для нынешней Армении. ОДКБ не устраивает Пашиняна, потому что не готова помогать его стране в боевых действиях против Азербайджана. ЕАЭС - помеха для интеграции с Евросоюзом. А СНГ - символ дружбы бывших стран СССР, с которыми ориентированное на Запад армянское руководство ничего общего иметь не хочет.

На решения Пашиняна оказывают влияние не только его европейские устремления и новая элита республики, но и давление Евросоюза. Как отметили в МИД РФ, Россия рассматривает недавнюю встречу Армения-США-ЕС как очередную попытку втягивания Южного Кавказа в геополитическое противостояние. Раз уж Пашинян ориентируется на Европу, а с последней у России конфликт, то появляться на инаугурации Путина - "не по-европейски". Тем более "западные кураторы" Армении (так недавно США и ЕС окрестила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова) победу президента РФ считают нелегитимной.

Одним словом, чем дальше, тем меньше Пашинян стесняется и более открыто демонстрирует приверженность изменению вектора геополитического развития Армении. Следующие шаги в этом направлении вполне предсказуемы. Это выход из ЕАЭС, выход из ОДКБ, вывод российской военной базы из Гюмри и интеграция с НАТО и Евросоюзом. И эти шаги Пашинян будет делать, даже если все-таки приедет на трехдневный тур в Москву в начале мая. В 2023 году он тоже был на Параде, но потом последовала серия антироссийских решений.