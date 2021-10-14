Купит ли Турция американские F-16?

На прошлой неделе запрос Турции к США о 40 истребителях F-16 и 80 комплектах для модернизации существующих самолетов застал многих врасплох, учитывая затяжной кризис между двумя союзниками по НАТО из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 и ее очевидное намерение продвигать военное сотрудничество с Россией.

Как отмечает Al Monitor, возможная покупка оценивается примерно в $7 млрд. Информация о ней появилась через несколько дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

Аналитики опасаются, что в ближайшие 10-20 лет Турция может столкнуться с техническими проблемами. Смогут ли турецкий реактивный проект TF-X и беспилотники местного производства, которые в последнее время привлекают большое внимание международного сообщества, сократить технологический разрыв между поколениями летательных аппаратов к 2030 году?

Но сможет ли Турция преодолеть политические препятствия? Производитель самолетов Lockheed Martin - влиятельный игрок в оборонной промышленности США - может лоббировать интересы Анкары. Чтобы обойти санкции США в отношении Управления оборонной промышленности, главного закупочного агентства Турции, Анкара могла бы использовать министерство обороны для выполнения запроса.

Тем не менее антитурецкие настроения распространены среди членов обеих партий американского Конгресса. Турция провела испытания С-400 на самолетах F-16 в ноябре 2019 года, активировав радары систем российского производства. Использование F-16 в таких испытаниях вызвало недовольство Конгресса.

Источники в Анкаре сообщили Al-Monitor, что турецкое правительство рассматривает этот запрос в США как последнюю проверку администрации Джо Байдена. Запрос рассматривается как своего рода пробный камень со стороны Анкары, готовящей новую стратегию в зависимости от ответа Вашингтона.

Может ли Анкара обратиться к Москве за военным самолетом пятого поколения, например, Су-35, если Соединенные Штаты отклонят ее запрос? Многие в Турции теперь задаются вопросом, не подала ли Анкара запрос на F-16 только, чтобы его отклонили, подготавливая таким образом основу для переговоров о военных самолетах с Россией. Однако покупка российских боевых самолетов будет дорогостоящим вариантом для Турции, поскольку потребует тщательного пересмотра существующих систем вооружения, материально-технического обеспечения и обучения. Самолет Су-35, например, потребует радикальных изменений в программах обучения, симуляторах, инфраструктуре, подготовке пилотов и даже в доктрине. Кроме того, такой шаг почти наверняка вызовет ужесточение американских санкций против Турции.