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Опера "Низами" станет подарком дворца Гейдара Алиева к юбилею поэта

Опера &quot;Низами&quot; станет подарком дворца Гейдара Алиева к юбилею поэта

Бакинский дворец Гейдара Алиева к 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви совместно с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанским государственным ансамблем песни и танца Государственной академической филармонии поставит оперу "Низами" композитора Афрасияба Бадалбейли.

Проект будет реализован при поддержке министерства культуры Азербайджана, компании BEAT Group и VISA, передает "Sputnik Азербайджан".

Автор идеи проекта - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель постановки народный артист СССР Фархад Бадалбейли, режиссером-постановщиком спектакля стала заслуженная артистка Инара Бабаева, его дирижером-постановщиком - заслуженный артист Эйюб Гулиев, а хореографом-постановщиком - заслуженный артист Джейхун Губадов.

В опере будут заняты заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.

Напомним, историческая опера "Низами" написана композитором Афрасиябом Бадалбейли в 1939 году, она рассказывает о жизни гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

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Вестник Кавказа

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