Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Минкультуры Дагестана сообщило о смерти выдающегося художника Альберта Захаровича Хаджаева. Деятель искусства скончался на 87-м году жизни.

Умер Альберт Хаджаев – выдающий дагестанский художник, сообщает Минкультуры РД.

Ему было 86 лет.

"Министерство культуры Дагестана, глава ведомства Зарема Бутаева, вся культурная общественность Дагестана выражают искренние соболезнования родным и близким художника"

– министерство

Биография Альберта Хаджаева

Знаменитый художник появился на свет в Буйнакске, в декабре 1937 года. Учился живописи в Тбилиси, в академии художеств.

Работал в нескольких стилях – реализм и академизм. Также занимался книжной графикой. Среди его любимых жанров были портреты, натюрморты и пейзажи.

Самые известные работы Хаджаева – "Вечерний натюрморт", "Здесь стояли насмерть", "Балхарка".

Занимался художник и педагогической деятельностью.

Альберт Хаджаев в советское время входил в Союз художников СССР, он был также заслуженным художником РФ.