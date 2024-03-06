Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Умер Альберт Хаджаев – выдающий дагестанский художник, сообщает Минкультуры РД.
Ему было 86 лет.
"Министерство культуры Дагестана, глава ведомства Зарема Бутаева, вся культурная общественность Дагестана выражают искренние соболезнования родным и близким художника"
– министерство
Биография Альберта Хаджаева
Знаменитый художник появился на свет в Буйнакске, в декабре 1937 года. Учился живописи в Тбилиси, в академии художеств.
Работал в нескольких стилях – реализм и академизм. Также занимался книжной графикой. Среди его любимых жанров были портреты, натюрморты и пейзажи.
Самые известные работы Хаджаева – "Вечерний натюрморт", "Здесь стояли насмерть", "Балхарка".
Занимался художник и педагогической деятельностью.
Альберт Хаджаев в советское время входил в Союз художников СССР, он был также заслуженным художником РФ.