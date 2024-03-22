Ставрополье будет обучать звукорежиссеров и аниматоров

В Ставрополе планируется создать школу креативных индустрий, в которой детей будут обучать звукорежиссуре, анимации и графике.

Власти Ставропольского края намерены реализовать проект по созданию школы креативных индустрий в столице региона.

Он расположится на базе колледжа искусств. Такую информацию озвучила глава Минкульта региона Татьяна Лихачева.

"С сентября 2024 года мы планируем открыть школу креативных индустрий на базе колледжа искусств в городе Ставрополе. Завершаем ремонтные работы, идет подготовка к закупке оборудования, часть уже закуплена. …Направления, по которым будут учить в школе креативных индустрий, - звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные информационные технологии виртуальной реальности и дополнительной реальности"

- Татьяна Лихачева

Пройти обучение здесь смогут дети с 5 по 11 класс. Всего здесь будут обучаться 120 школьников.

Курс обучения составит 2 года, в течение которых дети смогут понять какое из направлений им больше подходит.