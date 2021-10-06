На Ставрополье опровергли информацию о собачьих боях

Руководитель Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева прокомментировала информацию о проведении собачьих боев в округе, отметив, что за любую такую попытку последует наказание.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова призвала губернаторов Московской области и Ставрополья бороться с жестоким обращением с животными. Она подчеркнула, что "в России до сих пор существуют собачьи бои". По ее словам, бои проводятся в Курсавке на Ставрополье.

"В соцсетях появилось сообщение о том, что на территории Андроповского муниципального округа ведётся подготовка к организации собачьих боев. Никогда на территории округа собачьи бои не проводились, и любая попытка проведения будет жестко пресечена. Совместно с сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району не позволим осуществить подобный акт вандализма", - заявила Бобрышева на своей странице в Instagram.

Ранее председатель Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга сообщил в своем Instagram, что в сентябре на территории округа проводились собачьи бои, однако он опроверг данную информацию.