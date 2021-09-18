Российские боевые корабли пришвартовались в Баку

Два корабля Каспийской флотилии ВМФ России – "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" прибыли сегодня в порт столицы Азербайджана в рамках дружественного неофициального визита.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, экипажи кораблей будут приняты командованием азербайджанских военно-морских сил для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества на Каспии.

Также для российских моряков будет организована экскурсия по культурным и историческим памятникам Баку. Военнослужащие РФ и АР проведут товарищеский матч по волейболу.

Визит рассчитан на три дня.