В России подтвердились еще 20,3 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 20,3 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 20 329 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 644 (8,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 746, в Петербурге - 1 791, в Московской области - 915. В Ставропольском крае новых случаев 354, в Краснодарском крае - 227, в Крыму - 245, в Дагестане - 116, в Кабардино-Балкарии - 67, Северной Осетии - 69, в Ингушетии - 60, в Чечне - 67, в Адыгее - 51, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 7 254 754 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 16 247 человек, за весь период - 6 485 264 человека.

Умерли за сутки 799 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 197 425 россиян.